Blick auf Siemens-Kurs

Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

14.11.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 228,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
230,80 EUR 1,00 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 228,05 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 230,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 227,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 794.513 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 28,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,68 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 246,30 EUR an.

Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,51 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,56 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen