Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 226,90 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 226,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 227,95 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 226,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 227,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.514 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 252,65 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 162,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,44 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,68 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 245,80 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

