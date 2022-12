Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit KursVerlusten

Das Papier von Siemens befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 133,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 133,02 EUR. Mit einem Wert von 134,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 690.330 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 147,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 17.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.573,00 EUR umgesetzt, gegenüber 17.444,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 09.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Siemens.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 8,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

