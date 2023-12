Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 166,00 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 166,00 EUR zu. Die Siemens-Aktie legte bis auf 167,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 1.194.791 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,56 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,94 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,02 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,00 EUR aus.

Siemens veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent auf 21.393,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

