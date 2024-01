Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 161,92 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 161,92 EUR abwärts. Bei 161,72 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 163,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 327.444 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 171,06 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 5,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Mit Abgaben von 26,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 185,73 EUR an.

Siemens ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent auf 21.393,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.02.2025 dürfte Siemens die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen

STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich fester