Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Montagvormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 163,58 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 163,58 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 163,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.739 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (119,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 36,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 184,18 EUR angegeben.

Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.573,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

