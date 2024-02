Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag höher

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 166,16 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 166,16 EUR zu. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,18 EUR zu. Bei 165,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 631.530 Stück.

Bei 174,00 EUR markierte der Titel am 08.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 4,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,18 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 08.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.070,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.412,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.05.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

