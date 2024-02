Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 166,18 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 166,18 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 166,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 165,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.222 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 174,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 39,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 186,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.412,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.070,00 EUR in den Büchern standen.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie trotzdem leichter: S&P erhöht Bonitätsnote für Siemens

Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwochmittag