Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 184,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 184,30 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,94 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,18 EUR. Bisher wurden heute 237.374 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,17 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 194,36 EUR.

Am 08.02.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.412,00 EUR umgesetzt, gegenüber 18.070,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.05.2024 erfolgen. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Siemens-Aktie in Grün: Siemens könnte mit Innomotics-Verkauf wohl drei Milliarden Euro einnehmen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags fester