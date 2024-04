Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 178,06 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 178,06 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 178,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 176,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 663.541 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,90 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,36 EUR an.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.412,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.070,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

