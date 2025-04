Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Siemens konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 186,18 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 188,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 185,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 766.022 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,51 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,07 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,37 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,50 EUR.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,03 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,35 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,41 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,77 EUR je Aktie.

