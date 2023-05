Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Siemens 151,24 EUR

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 150,72 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 150,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.001 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Mit Abgaben von 37,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 170,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 09.02.2023. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,27 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18.070,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 17.040,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.05.2023 terminiert. Am 01.08.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,15 EUR je Siemens-Aktie.

Siemens Healthineers-Aktie stürzt ab: Siemens Healthineers verdient weniger - Dennoch starkes Wachstum im Kerngeschäft

Siemens-Aktie sinkt: Siemens Mobility zieht Auftrag für 40 Lokomotiven an Land

Alstom-Aktie sinkt dennoch: Alstom steigert Umsatz und Gewinn

