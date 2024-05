Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 186,94 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 186,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 187,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 185,78 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 453.176 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 1,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 36,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 EUR. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 194,44 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,41 Mrd. EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,56 EUR je Siemens-Aktie.

