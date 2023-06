Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Siemens 165,36 EUR

Das Papier von Siemens legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 165,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 166,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 320.229 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (93,67 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 43,37 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,80 EUR.

Am 17.05.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.416,00 EUR im Vergleich zu 17.040,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,01 EUR je Siemens-Aktie.

