Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 139,74 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 139,74 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,00 EUR. Zuletzt wechselten 46.776 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 167,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Mit Abgaben von 31,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 182,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,06 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.889,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,88 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

