Siemens Aktie News: Siemens steigt am Freitagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 139,48 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 139,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 139,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 138,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 464.151 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,73 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 95,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 178,50 EUR an.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von -2,06 EUR in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 9,70 EUR je Aktie aus.

