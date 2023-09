Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Nachmittag zu

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 138,78 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 138,78 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 139,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.624.620 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 95,07 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 45,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 178,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von -2,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 9,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

