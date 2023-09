Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag stärker

So bewegt sich Siemens

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 138,36 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 138,36 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 138,94 EUR zu. Bei 138,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 95.148 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,07 EUR am 29.09.2022. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 45,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,50 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 10.08.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 18.889,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.867,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,70 EUR je Aktie.

