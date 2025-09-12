Siemens Aktie News: Siemens zieht am Vormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 229,85 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 229,85 EUR. Bei 232,30 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,40 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 32.528 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,13 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 29,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,34 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 238,11 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,38 Mrd. EUR im Vergleich zu 18,90 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

