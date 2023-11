Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 139,28 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 139,28 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,32 EUR zu. Bei 137,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 302.401 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,09 EUR.

Siemens veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie eingenommen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.889,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Plus