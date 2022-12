Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kursabschlägen

Um 09:22 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 130,60 EUR ab. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,42 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 54.605 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 17,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 39,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 147,09 EUR an.

Am 17.11.2022 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20.573,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.444,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 31.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 8,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

