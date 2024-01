Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 160,82 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 160,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 160,12 EUR. Bei 160,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 261.517 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,06 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (119,48 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 25,71 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,73 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.393,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 06.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,54 EUR je Siemens-Aktie.

