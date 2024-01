Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 160,32 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 160,32 EUR nach. Die Siemens-Aktie sank bis auf 160,12 EUR. Bei 160,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 459.521 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 171,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 34,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 185,73 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 21.393,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent gesteigert.

Am 08.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Am 06.02.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,54 EUR je Aktie belaufen.

