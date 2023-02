Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 148,36 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 12:06:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 147,86 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 274.387 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,52 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 58,39 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 161,91 EUR an.

Am 09.02.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18.070,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 08.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 8,64 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images