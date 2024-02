Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 169,82 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 169,82 EUR nach oben. Bei 169,92 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,72 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 369.281 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 174,00 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 2,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 42,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,18 EUR.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,89 Prozent auf 18.412,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne