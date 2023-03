Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag freundlich

Um 11:47 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 138,74 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 141,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 140,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 381.811 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 152,20 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 8,84 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 48,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 168,55 EUR angegeben.

Am 09.02.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 18.070,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.497,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie verliert: Millionen-Investitionen in Siemens-Werk in Frankfurt

Februar 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie höher: Siemens baut neue Zug-Fabrik in North Carolina

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com