Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag in Grün

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 140,58 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 141,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.834 Siemens-Aktien.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 152,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 50,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 168,55 EUR.

Siemens veröffentlichte am 09.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18.070,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,54 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.05.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,82 EUR je Aktie belaufen.

