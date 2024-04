Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 172,22 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 172,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 171,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 317.881 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,98 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 7,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 30,62 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 196,36 EUR an.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

