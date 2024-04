Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 172,54 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 172,54 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 171,72 EUR nach. Bei 172,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 54.442 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 186,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 44,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 196,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18.412,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18.070,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

