Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,3 Prozent auf 175,80 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 6,3 Prozent im Minus bei 175,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 174,98 EUR. Bei 185,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.235.332 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 47,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,80 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,41 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,07 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,56 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

