Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 186,68 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 186,68 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 183,72 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 173.064 Stück.

Am 13.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 194,44 EUR angegeben.

Am 08.02.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,41 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,07 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 16.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

