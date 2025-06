Siemens Aktie News: Siemens steigt am Montagvormittag

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 216,25 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 216,25 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 216,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 216,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 30.241 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 43,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,67 EUR.

Siemens ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 19,76 Mrd. EUR gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,87 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern