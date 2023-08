Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 136,78 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 136,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 136,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 137,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 179.491 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,09 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,07 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 30,49 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 182,50 EUR.

Siemens ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 EUR, nach -2,06 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.867,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

