Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 133,48 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 133,48 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,22 EUR. Bei 132,98 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,98 EUR. Bisher wurden heute 205.070 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 103,42 EUR fiel das Papier am 18.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 29,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,09 EUR.

Am 10.08.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,06 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.889,00 EUR im Vergleich zu 17.867,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2023 wird am 16.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

"Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!": Siemens - die Geschichte eines Branchenführers

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Freitagshandels nach