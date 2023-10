Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 134,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 134,06 EUR. Bei 134,22 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 353.975 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2022 bei 103,42 EUR. Abschläge von 22,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,09 EUR aus.

Am 10.08.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,06 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.889,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.867,00 EUR eingefahren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 16.11.2023 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

