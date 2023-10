Notierung im Blick

Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Vormittag zu

16.10.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 133,94 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 133,94 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 134,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,98 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.520 Stück gehandelt. Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 24,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2022 bei 103,42 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 29,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 176,09 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens -2,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 18.889,00 EUR gegenüber 17.867,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens am 16.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet. Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,66 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie "Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht!": Siemens - die Geschichte eines Branchenführers STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsende mit Abgaben Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Freitagshandels nach

