Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag höher

Um 09:22 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 128,58 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 128,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 127,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.731 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 37,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,09 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 17.11.2022. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.573,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.444,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.01.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,61 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie etwas höher: Siemens will thyssenkrupp-Chefin Merz in Aufsichtsrat holen

Wie Experten die Siemens-Aktie im November einstuften

Siemens-Aktie verliert: Siemens will bis 2030 hunderte Millionen Euro in die eigene Dekarbonisierung investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com