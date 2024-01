Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 158,12 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 158,12 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 157,78 EUR. Bei 158,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 535.304 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 32,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,73 EUR.

Am 16.11.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 3,36 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.393,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 20.573,00 EUR eingefahren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Siemens-Aktie in Rot: Siemens von Lage im Roten Meer kaum betroffen

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell