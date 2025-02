Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 225,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 225,40 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 225,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 224,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,20 EUR. Zuletzt wechselten 263.901 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 228,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 1,20 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 220,78 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 13.02.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt am Freitagnachmittag zu

STOXX 50-Handel aktuell: Das macht der STOXX 50 mittags