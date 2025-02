Siemens Aktie News: Siemens kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 225,30 EUR.

Bei der Siemens-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 225,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 226,10 EUR. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 224,20 EUR ein. Bei 224,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 475.393 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 228,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,24 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,12 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 221,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.02.2025 vor. Das EPS lag bei 4,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 3,03 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

