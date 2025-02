Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Siemens im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 224,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 224,80 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 224,20 EUR. Bei 224,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 55.054 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,10 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 1,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 217,44 EUR an.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,53 EUR je Aktie.

