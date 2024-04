Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag mit Aufschlag

Siemens im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 174,22 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 174,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 174,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,98 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 193.266 Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 31,42 Prozent sinken.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,95 EUR je Siemens-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.412,00 EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18.070,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,57 EUR je Aktie.

