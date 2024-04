Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 172,90 EUR ab.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 172,90 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,66 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,98 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 30.642 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 8,14 Prozent wieder erreichen. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,95 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 196,36 EUR an.

Am 08.02.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,97 EUR, nach 1,86 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 18.412,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.070,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 16.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

