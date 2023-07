Siemens Aktie News: Siemens fällt am Vormittag

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 149,52 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 149,52 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,28 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.437 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,07 EUR ab. Abschläge von 36,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,20 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 17.05.2023 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19.416,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 17.040,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 10,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

