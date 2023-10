Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Siemens

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 134,42 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 134,42 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 134,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 48.260 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,09 EUR.

Am 10.08.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.889,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.867,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2023 erfolgen. Am 07.11.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen

Handel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag