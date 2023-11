Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 148,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 148,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 149,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,68 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 1.258.581 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,56 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 24,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 176,55 EUR.

Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17.867,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,29 EUR je Siemens-Aktie.

