Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 146,50 EUR nach.

Die Siemens-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 146,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 146,26 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.218 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 167,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 13,99 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Mit Abgaben von 18,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 176,55 EUR.

Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 21.393,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.867,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,73 Prozent gesteigert.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.02.2025 dürfte Siemens die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone