Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 158,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 158,60 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 158,34 EUR nach. Bei 159,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 50.785 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,06 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 7,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 24,67 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 185,73 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,99 Prozent auf 21.393,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.02.2025 dürfte Siemens die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

