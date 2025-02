Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 226,55 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 226,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 225,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 590.468 Siemens-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 0,68 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,49 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 221,89 EUR an.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,35 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,41 Mrd. EUR eingefahren.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

