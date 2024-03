Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 184,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 184,36 EUR ab. Die Siemens-Aktie sank bis auf 184,20 EUR. Bei 185,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 436.597 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,42 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (119,48 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,01 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,36 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,89 Prozent auf 18.412,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

